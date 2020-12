COVID-19 : une autre injustice dans le réseau de la santé

La brancarderie, c’est le service chargé du transport des patients hospitalisés. Les brancardiers et brancardières vous emmènent et vous ramènent de l’urgence à votre examen (radiologie, IRM, médecine nucléaire etc), puis à votre chambre, puis à la salle d’opération, etc. Chaque jour, à Maisonneuve-Rosemont et Santa-Cabrini, c’est, grosso-modo, 400 transports qui sont effectués par ce service.

Côtoyer la COVID de près

Dans le cadre de leur tâche, les brancardiers et brancardières ne peuvent éviter de côtoyer des patients atteints de la COVID-19, qu’ils soient confirmés ou en attente de diagnostic.

Ils doivent entrer dans les chambres où se trouve le patient, faire obligatoirement l’identification de la personne à transporter, vérifier s’il ne manque aucun effet personnel, voir si l’oxygène est bien branché, etc.

De plus, pour les personnes en dépistage de COVID, ainsi que celles dont le diagnostic est confirmé, les brancardières et brancardiers doivent rester près d’elles si l’examen a lieu à l’intérieur d’un temps de vingt minutes, cela pour éviter que d’autres personnes entrent en contact avec celles-ci, et les ramener immédiatement ensuite.

On ne parle pas ici de croiser brièvement une personne atteinte, mais bien de la côtoyer pendant une période de temps prolongée, car rien de tout cela ne peut se faire à distance.

Pas de prime pour ce travail à risques

Ces risques sont pris par les brancardières et brancardiers, au même titre que plusieurs autres employés du CIUSSS de l’Est qui vivent au quotidien avec le virus. La différence c’est que si on a choisi, à juste titre, de reconnaître les risques encourus par les préposés aux urgences, ainsi que par l’ensemble du personnel d’entretien ménager, en leur octroyant la fameuse « prime de 1000$ »; on refuse de le faire pour les employés du service de brancarderie qui prennent pourtant des risques équivalents.

Cette situation, déjà étrange lors de la première vague, devient humiliante alors que nous faisons face au deuxième assaut du virus.

C’est à se demander si la santé de certains employés et celle de leurs familles a moins d’importance aux yeux des autorités que celle d’autres membres du personnel.

Nos supérieurs nous ont cependant transmis les félicitations de la haute direction pour la rigueur avec laquelle notre service avait appliqué les mesures préventives pendant la première vague. Il n’y a eu, en effet, aucune éclosion à déplorer dans le service de brancarderie, pendant toute la première vague. Comme on dit: Bravo les amis, continuez votre beau travail!

Ce serait mentir de dire que ça ne nous a pas fait un petit velours. Mais, pour dire les choses franchement, ce n’est pas ça qui nous enlèvera un sentiment d’injustice. Les éloges, c’est bien beau; mais un peu d’équité, ce serait vraiment mieux.

Lettre signée par les 30 personnes suivantes

