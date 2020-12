COVID-19: deux décès dans un CHSLD de Sherbrooke

Deux résidents du CHSLD Argyll, à Sherbrooke, sont décédés lundi alors qu'ils étaient porteurs du virus de la COVID-19.

En matinée, une première dépouille provenant de la zone chaude COVID a été transportée vers une maison funéraire. Puis, deux heures plus tard, au même endroit, une seconde dépouille a franchi la porte de sortie.

Ces nouveaux drames témoignent de la réalité accablante de la pandémie qui frappe durement le CHSLD Argyll, où 23 résidents et 24 employés ont contracté le virus à ce jour.

Contrairement à la première vague, le virus a pénétré dans de nombreux centres pour personnes âgées de l'Estrie. Actuellement, six CHSLD et 14 résidences privées pour aînés de la région sont aux prises avec une éclosion.

«Il n'y a personne à blâmer. Les gens travaillent extrêmement fort et se sentent concernés par ce qui se passe», a indiqué le Dr Vincent Masse, microbiologiste-infectiologue et officier en chef de prévention et contrôle des infections au CIUSSS de l'Estrie-CHUS.

La pression sur le personnel monte chaque jour, a mentionné la directrice du programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées, Sylvie Moreault. «Les employés sont fatigués, c'est ce qui se passe dans ce genre de contexte, mais ils sont toujours présents et on les remercie grandement», a-t-elle dit.

Le réseau public doit aussi soutenir des résidences privées frappées par la COVID-19. Onze employés se sont amenés en renfort à la Résidence Brooks de Sherbrooke, 11 autres à la Résidence Distinction de Granby et cinq à la Résidence Sérénité de Saint-Ludger, près de Lac-Mégantic.