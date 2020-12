COVID-19: troisième record de suite en Ontario

L'arrivée des premières doses de vaccins au pays d'ici la fin de l'année sera plus que bienvenue, la pandémie ayant continué à gagner du terrain avec l'annonce d'un nouveau record en Ontario lundi.

Pour une troisième journée de suite, la province la plus peuplée au pays a battu son record de cas quotidiens en dévoilant 1925 infections de plus (contre 1924 dimanche), ainsi que 26 décès.

L'arrivée de premières doses du vaccin de Pfizer dans la province la semaine prochaine, tel qu'annoncé par le fédéral lundi, amène une bouffée d'espoir, mais la bataille est très loin d'être finie. «Nous sommes encore très loin d'avoir les millions de vaccins dont nous avons besoin pour une immunisation de masse», a rappelé le premier ministre Doug Ford en conférence de presse.

La ministre de la Santé, Christine Elliott, a réitéré de son côté que, vaccin ou pas, les Ontariens devront éviter de célébrer Noël en famille

M. Ford a aussi indiqué, comme plusieurs de ses homologues, que le vaccin ne sera pas obligatoire en Ontario. «Constitutionnellement, je ne crois pas qu'on puisse forcer chaque personne à le prendre, et je ne crois pas que ce soit la chose à faire.»

En attendant, le nombre de malades continue de grimper dans la province, qui a battu deux records lundi avec 725 patients porteurs du virus hospitalisés, dont 213 aux soins intensifs.

En comparaison, le Québec a franchi pour une première fois le cap des 800 hospitalisations lundi (818), mais la Belle Province cumulait moitié moins de patients aux soins intensifs, soit 105.

Contrairement à sa voisine à l'ouest de la rivière des Outaouais, le Québec a assisté à une nouvelle diminution de son nombre de nouveaux cas en annonçant 1577 contaminations et 22 décès.

Plus à l'Ouest, le Manitoba et la Saskatchewan, respectivement avec 325 cas et 274 cas, ont dévoilé des bilans sous leur moyenne des derniers jours. Ces deux provinces ont aussi rapporté respectivement, 12 et 1 décès.

La situation au Canada:

Québec: 153 176 cas (7277 décès)

Ontario: 129 234 cas (3798 décès)

Alberta: 68 566 cas (615 décès)

Colombie-Britannique: 36 132 cas (492 décès) – Données de vendredi

Manitoba: 19 131 cas (407 décès)

Saskatchewan: 10 412 cas (60 décès)

Nouvelle-Écosse: 1376 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 536 cas (7 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 351 cas (4 décès)

Nunavut: 219 cas

Île-du-Prince-Édouard: 76 cas

Yukon: 54 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 15 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 419 300 cas (12 726 décès)