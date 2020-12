«Dave Morissette en direct»: des ex-hockeyeurs présentent leur histoire

Quatre anciens joueurs, dont Steve Bégin et Mike Bossy, reviendront sur leur carrière sportive et leur vie après le hockey à l’émission «Dave Morissette en direct» cette semaine.

L’animateur abordera avec ses invités les grands moments de leur parcours professionnel ainsi que la transition vers leur nouvelle existence.

Le tout commencera lundi soir avec Bégin, qui a évolué avec le Canadien de Montréal de 2003 à 2009. L’ex-attaquant ayant annoncé sa retraite en janvier 2014 dans l’uniforme des Flames de Calgary. Ensuite, le Québécois a décidé de terminer ses études secondaires, lui qui avait décroché pour se consacrer au hockey lors de son stage junior avec les Foreurs de Val-d'Or. Il a obtenu son diplôme en novembre 2018. Depuis, Bégin a été entraîneur adjoint chez les Voltigeurs de Drummondville dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), ainsi que copropriétaire d’une entreprise de construction à Trois-Rivières. Il est également un ambassadeur de la persévérance scolaire et un conférencier.

Le lendemain, ce sera au tour d’Alexandre Tanguay (NDLR: ne pas confondre avec l’ancien de la Ligue nationale de hockey (LNH) Alex Tanguay) de discuter avec Morissette. Petit-fils de l’homme d’affaires Maurice Tanguay, il a joué deux ans avec l’Océanic de Rimouski et après la participation de l’équipe à la finale de la Coupe du Président en 2012, il a opté pour la retraite. Il s’est dirigé vers l’Espagne pour une immersion et a complété un baccalauréat en administration des affaires. En 2016, il a racheté les parts de l'équipe de son grand-père pour devenir, à 22 ans, copropriétaire, gouverneur et président du conseil d'administration de l’Océanic.

Carrière prolifique

Premier choix au repêchage de la Ligue nationale (LNH) en 1977, Bossy sera de passage à l’émission mercredi. L’ancienne gloire des Islanders a disputé l'entièreté de ses 10 saisons dans le circuit avec la formation new-yorkaise, remportant quatre coupes Stanley. Il est l'un des cinq joueurs dans l'histoire de la LNH à avoir marqué 50 buts en autant de rencontres, exploit réalisé en 1980-1981. Après une retraite précoce reliée à une blessure au dos, Bossy a participé à des émissions de radio, agi comme vice-président d'une compagnie de bâton de hockey, revenu dans l'organisation des Islanders et travaillé aux relations publiques de plusieurs entreprises. Il a également amorcé une carrière d’analyste, oeuvrant notamment à TVA Sports.

Par ailleurs, «Dave Morissette en direct» aura un invité-surprise, jeudi, 21 h. L’émission sera diffusée à 20 h, lundi, puis à 22 h 30, mardi, et à 21 h, mercredi.