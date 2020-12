Estrie: chute importante du salaire des médecins spécialistes

Le salaire des médecins spécialistes de l'Estrie a considérablement chuté depuis le début de la pandémie.

Selon des données recueillies auprès de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), du 1er mars au 30 juillet 2020, les salaires de ces médecins ont diminué de 10% en comparaison avec les mêmes mois de l'année précédente.

Pour cette période, l'État a versé en moyenne 21,3 M$ par mois en masse salariale aux médecins spécialistes de l'Estrie. C'est 2,2 M$ de moins que pour la même période en 2019.

Pour les mois d'août, de septembre, d'octobre et de novembre, les données sont incomplètes puisqu'en vertu de l'état d'urgence sanitaire actuel, les professionnels de la santé disposent de 120 jours pour soumettre leur facturation à la RAMQ.

Cette diminution de salaire ne surprend pas la Fédération des médecins spécialistes du Québec.

«Une baisse de la rémunération des médecins spécialistes était à prévoir», a expliqué l'agente de communication de la Fédération.

«Pour certains, les activités ont diminué de 10 à 50% depuis le début de la pandémie», a-t-elle ajouté.

Rappelons qu'au plus fort de la crise, ce printemps, seuls les soins urgents et semi-urgents étaient administrés.

C'est en médecine physique et en réadaptation que la baisse de la masse salariale a été la plus importante, suivi de l’ophtalmologie et de la radiologie.

«Les médecins spécialistes se sont réadaptés pour faire face à l'une des plus importantes crises sanitaires mondiales, a expliqué Clémentine Maes. Toutes les autres activités ont dû être délestées. Les médecins ont été réaffectés là où l'on avait besoin d'eux.»

Pour quelques médecins spécialistes toutefois, les salaires ont augmenté depuis le début de la pandémie. C'est le cas de ceux travaillant en santé publique et en médecine préventive ou du travail, qui ont vu le total de leurs salaires passer de 941 554$ en 2019 à 1 555 825$ en 2020.

La téléconsultation a également fait d'énormes bonds.