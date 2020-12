Il y a 20 ans, Mario Lemieux sortait de la retraite

Le 7 décembre 2000, une nouvelle provenant des médias de Pittsburgh secouait le monde du hockey: Mario Lemieux reprenait du service.

Trois ans et demi après avoir accroché ses patins en raison de maux de dos, le Québécois se préparait à effectuer un retour sur les patinoires de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Devenu entretemps le propriétaire majoritaire des Penguins, Lemieux avait toujours le feu sacré.

«La compétition me manque et j’espère avoir la chance de patiner bientôt avec les joueurs de l’équipe», avait déclaré Lemieux et dont les propos avaient été rapportés par TVA Nouvelles.

«Le Magnifique» a finalement effectué son retour le 27 décembre 2000, lors d’un affrontement contre les Maple Leafs de Toronto. Ce soir-là, le célèbre numéro 66 a amassé un but et deux mentions d’aide dans une victoire de 5 à 0. Plus de 300 journalistes s’étaient d’ailleurs déplacés à Pittsburgh pour l’événement.

Lemieux est ainsi devenu le troisième joueur de l’histoire à revenir dans la LNH après avoir fait son entrée au Temple de la renommée du hockey, après Guy Lafleur et Gordie Howe.

En 2000-2001, le natif de la métropole québécoise a disputé 43 rencontres, obtenant 35 buts et 41 aides pour 76 points. Il a prouvé à la planète entière qu’il n’avait rien perdu.

Lemieux a poursuivi sa brillante carrière jusqu’en janvier 2006 et a accroché ses patins pour de bon à l’âge de 40 ans.

Lors de ce retour, le grand joueur de centre a participé à 170 matchs et a ajouté 229 points à sa fiche.

Lemieux a donc complété son aventure dans la LNH avec une récolte de 690 filets et 1033 aides pour 1723 points en 915 matchs. Ce total de points le place au huitième rang de l’histoire du circuit.