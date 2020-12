Irréconciliable divergence d’opinion

J’ai 61 ans, mon ex-compagne 58. Nous étions ensemble depuisdeux ans, mais le couple que nous formions n’existe plus depuis une semaine, à cause d’un conflit auquel je n’ai pas trouvé de réponse plus adéquate que celle que je lui ai donnée. Pour vous aider à comprendre, voici les faits :

Durant le confinement du printemps 2020, nous avions décidé de demeurer ensemble. Ce qui a duré en gros quatre mois. Durant cette période, il n’y a eu aucune anicroche ni chicane entre nous. Selon mon évaluation, ce serait même le contraire, puisque nous en avons profité pour élaborer plusieurs projets communs.

Par contre, comme j’ai une nature qui a besoin de solitude, de façon régulière, disons à chaque deux semaines, j’allais passer deux jours chez-moi, pour me recentrer. Il me semblait que cette façon de faire convenait à ma compagne puisque jamais elle ne m’en avait tenu rigueur.

Tout allait bien, quand, la semaine passée, elle m’a annoncé que sa patience avait presque atteint sa limite. Elle exigeait de moi, et c’était sans appel, que j’aille vivre chez elle en permanence. Je lui ai alors rappelé que je lui avais mentionné mon besoin de solitude sporadique et mon incapacité de vivre avec quelqu’un en permanence. D’ailleurs, avant la COVID, notre entente était que j’allais dormir chez-elle un soir par semaine, et qu’on passait le weekend ensemble, chez elle ou chez moi.

Mais il semble que désormais, ce ne soit plus suffisant pour elle. Elle veut un homme à raison de 24h/24 et 7 j/7. C’est la seule perception qu’elle se fait d’un couple. Comme je l’aime et que je la respecte, devant le fossé qui nous sépare elle et moi sur la conception du couple, j’ai décidé de rompre.

Louise, le fait que j’ai été marié pendant 35 ans avec une femme qui m’a quitté en me trichant et que ça m’a couté la peau des fesses, je n’ai aucune envie de m’engager à ce point avec quelqu’un. Est-ce mon subconscient qui me dicte ce comportement ? Suis-je le seul dans ce cas ? Ou bien n’est-ce pas la nouvelle façon de vivre pour les personnes de 60 ans et plus ?

Un sexagénaire mêlé

Vivre chacun chez soi et ne se voir que de temps en temps a gagné en popularité chez les jeunes qui sont issus de couples divorcés et qui en ont vécu les conséquences. Ils refusent d’aimer à fond, de peur de se voir abandonnés ensuite. Ne serait-ce pas plutôt votre cas ? Quoique certaines personnes âgées ayant eu de longues vies de couples ennuyeuses, pourraient aller dans votre sens. J’espère recevoir d’autres témoignages.