Les confidences des concessionnaires automobiles

Le secteur automobile doit négocier avec son lot de défis depuis quelques mois, notamment en raison des difficultés économiques causées pas la COVID-19. Alors que plus tôt cette année, les manufacturiers automobiles prévoyaient devoir liquider leur inventaire, on se retrouve plutôt avec une pénurie de plusieurs modèles.

Après avoir contacté plusieurs concessionnaires de la province, Antoine Joubert et Germain Goyer ont présenté à l’émission Le Guide de l’auto sur QUB Radio les confessions qu’ils ont reçues. Et elles sont nombreuses!

Au sujet de Ford et de ses concessionnaires, Antoine Joubert raconte que la disponibilité des modèles se fait très rare par les temps qui courent. «L’Explorer se vend relativement bien et on en a, mais c’est à peu près tout ce qu’on vend parce que des F-150, les cours sont vides. On attend les modèles 2021, ça n’arrive pas. Ne cherchez pas plus loin, on fournit d’abord le marché américain.»

Il ajoute également qu'«il y a des concessionnaires dans la grande région de Montréal qui vendaient huit, dix, quinze véhicules le mois dernier alors qu’on est habitué d’en vendre dix fois plus. Ça fait mal.»

Les actualités de la semaine

Au cours de l’émission, il a également été question de la fin de la Volkswagen Arteon, d’un couple qui a parcouru plus de 666 000 kilomètres à bord d’une Mitsubishi Mirage, de la fin d’Audi en Formule E et de l’ultime Pontiac Fiero vendue 116 000 $.

Essais routiers

Antoine Joubert et Germain Goyer ont aussi livré leurs impressions sur les Toyota Sienna, Honda CR-V et BMW M8.

Ça sent la fin pour Fiat

Pour conclure l’émission, les animateurs ont échangé à propos des studios Fiat qui seront transformés en concessionnaires Jeep.

