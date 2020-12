LNH: finalement une entente sur les aspects financiers?

Il semblerait que la Ligue nationale de hockey (LNH) et son Association des joueurs (AJLNH) se seraient finalement entendues sur les aspects financiers qui accrochaient dans les négociations concernant la campagne 2020-2021.

C’est ce qu’avançait le réseau TSN, lundi soir.

Les deux parties auraient décidé de s’en tenir à ce qu’elles avaient négocié lors du renouvellement de la convention collective, en automne. Il a été rapporté que le circuit Bettman demandait à ses athlètes des compressions salariales supplémentaires, mais il semblerait que la ligue ait changé son fusil d’épaule.

De plus, la LNH et l’AJLNH planchent maintenant sur un calendrier qui s’amorcerait le 13 janvier et qui comprendrait 56 rencontres. Les deux camps doivent toujours s’entendre sur les protocoles entourant la COVID-19, quelques dates importantes et d’autres éléments.