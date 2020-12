Matt Nagy n’a pas peur de perdre son emploi

Malgré la série d’insuccès que vit présentement son équipe, l’entraîneur-chef des Bears de Chicago, Matt Nagy, ne craint pas de perdre son boulot.

«Oui, je le sens encore», a-t-il répondu aux journalistes lors qu’on lui a demandé s’il avait toujours le soutien de ses patrons, lundi.

Dimanche, les Bears ont perdu un sixième match consécutif, malgré le fait qu’ils ont eu l’avance pendant la majorité de leur rencontre contre les Lions de Detroit.

Nagy assure que la communication est toujours bonne entre lui et ceux qui paient son salaire.

«Lorsque les choses vont bien et que ton équipe est sur une séquence de victoires, la communication est toujours bonne. Mais quand les choses se corsent, ça devient encore plus important, comme c'est le cas maintenant. Nous traversons un moment difficile et nous tentons de rectifier la situation. La communication devient encore plus primordiale», a affirmé celui qui est en poste depuis janvier 2018.

Depuis, les Bears ont maintenu un dossier de 25-19 et ont participé aux éliminatoires une fois.

Présentement, Chicago a une fiche de 5-7 et détient le troisième échelon de la section Nord de l’Association nationale.