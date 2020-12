Nouvelles fouilles sur l'ancienne propriété d'un tueur en série pour retrouver le corps d’une enfant disparue en 2003

Lille | De nouvelles fouilles ont débuté lundi dans les Ardennes (est de la France), dans l’ancienne propriété du tristement célèbre tueur en série Michel Fourniret, accusé d’avoir séquestré et tué la petite Estelle Mouzin en 2003.

C’est sur cette vaste propriété de 15 Ha, isolée au milieu d’un bois à quelques km de la frontière belge, sur la commune de Donchery, que les corps de deux jeunes victimes du « Monstre des Ardennes » avaient déjà été retrouvés en 2004.

Selon plusieurs sources proches du dossier, ces nouvelles fouilles pour retrouver le corps d’Estelle et mettre un terme à une quête de 17 ans pour sa famille pourraient durer plusieurs jours.

En juin, les enquêteurs qui tentent de faire la lumière sur la disparition de la fillette de 9 ans avaient déjà exploré les lieux, sans résultat.

Michel Fourniret est inculpé dans cette affaire pour « enlèvement et séquestration suivis de mort », à Guermantes, en région parisienne,où s’était volatilisée la petite fille le 9 janvier 2003 alors qu’elle rentrait de l’école, puis dans les Ardennes.

Il avait fini par avouer en mars sa responsabilité dans cette affaire. Deux mois plus tôt, son ex-épouse, Monique Olivier, inculpée de son côté pour « complicité », l’avait accusé d’avoir violé et tué l’enfant.

Le couple a vécu dans ce château de 1989 à 1991, et il a continué d’y retourner régulièrement jusqu’à son arrestation en 2003.

Monique Olivier a de son côté été de nouveau interrogée vendredi par la juge qui cherche à déterminer si elle en sait plus dans cette affaire. Près de 18 ans après la disparition de la fillette, le temps presse, d’autant que l’état de santé de Michel Fourniret se dégrade.

À 78 ans, ce dernier, dont l’état neurologique est dégradé, est hospitalisé depuis qu’il a fait le 20 novembre un malaise dans sa cellule, selon le ministère de la Justice.

Michel Fourniret a été déclaré coupable en 2008 des meurtres de sept jeunes femmes ou adolescentes entre 1987 et 2001 et condamné à la perpétuité incompressible, puis à nouveau condamné en 2018 pour un assassinat crapuleux.

En février 2018, il a avoué avoir tué deux autres jeunes femmes: Marie-Angèle Domece, disparue en 1988 à 19 ans et dont le corps n’a jamais été retrouvé, et Joanna Parrish, 20 ans, retrouvée morte deux ans plus tard.