Plus de deux fois la limite d’alcool permise dans le sang

Un chauffard accusé d’avoir causé la mort d’un employé du ministère des Transports du Québec et d’avoir blessé sept autres personnes lors d’une violente collision aurait bu plus du double de la limite permise avant de prendre le volant.

Stéphane Lebel

Décédé

« La victime est décédée coincée entre deux voitures, [une] conductrice a été blessée, six travailleurs aussi. Au poste de police, [l’accusé] a présenté des taux d’alcoolémie de 178 mg et 169 mg [la limite permise est 80 mg] », a expliqué Me Anick Archambault, de la Couronne, au procès de Vincent Lemay, lundi au palais de justice de Montréal.

Assis dans la salle d’audience, Lemay, 41 ans, a plaidé non coupable aux 16 accusations auxquelles il fait face, pour un événement survenu le 23 février 2018 au rond-point Dorval, sur l’île de Montréal.

Ce soir-là, une équipe du ministère avait été dépêchée afin de refaire une glissière. Il s’agissait d’une opération simple, qui ne devait prendre qu’une vingtaine de minutes, a expliqué lundi un des travailleurs présents le soir fatidique.

« Les gyrophares, les flèches étaient allumés pour ralentir le trafic et dire qu’on est là... On a allumé le sapin de Noël, comme on dit », a expliqué Rémi Fortier.

Sauf que juste avant de finir le boulot, M. Fortier a entendu un bruit sourd. Une Honda CR-V venait d’entrer en collision avec le groupe d’employés, dont Stéphane Lebel, qui est décédé sur le coup.

Appel 911 - Procès Vincent Lemay

« Je suis une meurtrière »

« [Un collègue] était à terre devant sa camionnette, [un autre] s’est retrouvé sous le moteur de son camion, il criait à l’aide, a expliqué M. Fortier. La dame [dans la Honda CR-V] disait : “je suis une meurtrière”. »

La femme en question, une préposée aux bénéficiaires qui revenait du travail, n’a d’ailleurs rien vu venir, a-t-elle assuré à la cour lundi.

« Je prenais la 20 ouest quand j’ai senti un boom, pour perdre le contrôle de mon auto, a témoigné Guerdine Joseph. Quand j’ai ouvert la porte, quelqu’un était allongé par terre, du sang sortait de ma bouche. »

À la suite de l’enquête policière, Mme Joseph n’a pas été accusée, ce qui signifie qu’il a été établi qu’elle n’était nullement responsable de l’événement.

Photo d'archives, Agence QMI

Mais Lemay, qui conduisait le Ford F-250 qui lui est rentré dedans, doit être condamné, selon la Couronne.

« La cause de la collision n’est pas la signalisation ni un problème mécanique, mais les facultés affaiblies [de Lemay] », a affirmé Me Archambault.

Le procès, devant le juge Pierre Dupras, est prévu pour deux semaines pendant lesquelles 13 témoins seront entendus. Lemay est représenté par Mes Richard Dubé et Philippe Cloutier.