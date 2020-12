Québec injecte 25M$ en intelligence artificielle

Le gouvernement Legault injecte plus de 25 M$ pour la réalisation projets d’entreprises québécoises dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA), qui représenteront des investissements totaux de près de 65M$ à la grandeur du Québec.



«L’appel de projets que nous lançons aujourd’hui va accélérer le processus d’intégration de l’IA dans nos entreprises afin de stimuler leur productivité et leur compétitivité. C’est excellent pour notre économie et c’est excellent pour la position du Québec dans ce secteur stratégique à l’échelle mondiale», a insisté le ministre de l’Économie Pierre Fitzgibbon lundi lors de l’évènement Forum – de l’IA à l’entreprise organisé par Québec et avec la collaboration de l’organisme Forum IA Québec.

Au total, Québec cible trois volets pour propulser l’intelligence artificielle.

Le premier volet vise à appuyer des projets de jeunes pousses (startups) accompagnées d’un incubateur ou d’un accélérateur d’entreprises. Le montant d’aide maximal est de 50 000 dollars par projet.

Le deuxième volet s’adresse aux PME ayant des projets d’innovation destinés à la production de biens et services ou à la réalisation d’activités de recherche et développement à l’interne. Le montant d’aide maximal est de 150 000 dollars par projet.

Le troisième volet vise à appuyer des projets d’envergure réalisés par deux entreprises québécoises ou plus, incluant des PME. Une subvention pouvant aller jusqu’à 500 000 dollars par entreprise et 1,5 million de dollars par projet pourrait être accordée.

De plus, plus de 867 000 $ ont été versés à cinq projets impliquant six centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT), totalisant des investissements de plus de 1,9 M$.

Des investissements de plus de 329 millions de dollars sur cinq ans ont été prévus au budget 2019 2020 afin d’accélérer l’adoption de l’IA, dont 65 M$ en entreprise.

D’autres détails suivront.