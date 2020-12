Quoi regarder à la télé lundi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le lundi 7 décembre:

Le temps d’un vol

Suspense se déroulant sur la haute corniche d’un hôtel, alors qu’un ancien policier (Sam Worthington) évadé de prison pour un crime qu’il crie ne pas avoir commis, menace de se jeter dans le vide. Une psychologue de la police (Elizabeth Banks) est envoyée pour calmer le jeu.

Lundi, 10h, MOI ET CIE

Explorations de l’extrême

Afin de mieux comprendre de quelles façons le réchauffement climatique a d’importantes conséquences sur l’environnement, la faune et les êtres humains, l’aventurier Steve Backshall s’intéresse à l’Arctique durant la fonte printanière. Téméraire, il prend place à bord d’un kayak pour avancer sur les eaux glacées.

Lundi, 13h, Évasion

Eddie dévore l’Amérique

Eddie Hall, homme fort anglais, poursuit son épopée gourmande. Lors de sa virée à Houston, au Texas, il tente d’engloutir deux livres de langoustes rehaussées d'une sauce ultrapiquante. Dans le but de démontrer sa puissance brute, il se lance également le défi de tirer un avion.

Lundi, 18h, Zeste

Junior Majeur

Deux attaquants vedettes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), Janeau Trudel (Antoine Olivier Pilon) et Joey Boulet (Rémi Goulet), se retrouvent dans l’eau chaude quand leurs frasques à l’extérieur de la patinoire font les manchettes. Suite du long métrage Les Pee-Wee 3.

Lundi, 20h, ICI Radio-Canada Télé

L’Échappée

Noémie fait tout en son pouvoir afin de soutenir Macha, victime de la pression suite aux récents événements. De son côté, Stéphane continue à mentir et Manu n’a pas l’intention de parler de son crime. Aussi, les rapprochements entre Claudie et Xavier embêtent Astrid. Dernier épisode avant la pause du temps des Fêtes.

Lundi, 20h, TVA

Lemire-Verville

Complices dans la vie depuis plus de 30 ans, les humoristes Daniel Lemire et Pierre Verville ont marié leurs talents pour monter un nouveau spectacle. Après l’avoir présenté sur scène un peu partout au Québec devant public, les deux expérimentés comiques pénètrent dans les chaumières.

Lundi, 21h, TVA

Johnny Cash: le rebelle américain

Johnny Cash a marqué à jamais les esprits. Plusieurs personnes – dont ses enfants et d’autres artistes – ont moult choses à raconter sur le légendaire et regretté chanteur country américain mort depuis 2003. Ce documentaire survole 40 ans en mots et en musique.

Lundi, 22h, Canal D