Quoi regarder à la télé mardi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mardi 8 décembre:

- «Une dernière chance»

Film s’intéressant au parcours inspirant du chanteur d’opéra Paul Potts, très souvent la cible de harcèlement en raison de son poids, qui a remporté les honneurs du populaire concours télévisé et musical «Britain’s Got Talent» en 2007. L’artiste à la voix d’or est incarné par James Corden.

Mardi, 10 h, MOI ET CIE.

- «Le gaucher»

Le champion de boxe Billy Hope est la cible d’épreuves qui l’envoient au tapis. Au moment où sa vie et sa carrière sont à leur plus bas, il fait confiance à un entraîneur bourru pour tenter un grand retour. Long métrage mettant en vedette Jake Gyllenhaal dans la peau du pugiliste.

Mardi, 14 h 30, TVA Sports.

- «Première ligne: chaque seconde compte»

Pour le dernier rendez-vous de la saison, les choses atteignent un haut degré d’intensité. Pendant qu’une femme prend la fuite après avoir menacé de mettre fin à ses jours, une autre est victime d’un accident de voiture alors qu’elle est enceinte. Aussi, la présence d’un couteau complique une transaction.

Mardi, 19 h, TVA.

- «Pézie et Sansdrick dans l’décor!»

Embarqués sur la route afin d’aménager un salon familial à Témiscouata-sur-le-lac - leur dernière transformation -, les deux amis rénovateurs peuvent apprécier un lac long de plus de 45 kilomètres. Une ultime virée à bord de leur camionnette.

Mardi, 19 h 30, Canal Vie.

- «La facture»

L’émission d’affaires publiques présente deux reportages. Le premier soulève la problématique pour les personnes handicapées de bénéficier de l’aide à domicile, malgré des recherches. Le deuxième met en lumière l’absence de concurrence quand vient le temps de parler d’Internet par fibre optique.

Mardi, 19 h 30, ICI Radio-Canada Télé.

- «Le sapin a des boules»

Classique du temps des Fêtes, cette comédie voit un père de famille (Chevy Chase) un peu zélé qui, malgré une pluie d’embûches, s’obstine à préparer un Noël comme il s’en faisait autrefois, avec toute la parenté et même des invités-surprises tout sauf reposants.

Mardi, 20 h, Prise 2.

- «Iron Chef Amérique»

L’affrontement culinaire est des plus relevés. Douglass Williams, chef de Boston, tente d’obtenir la faveur des juges face à Alex Guarnaschelli, une chef de New York. Pour y parvenir, il doit apprêter à la perfection un petit légume. La décision revient à Ming-Na Wen et John T. Edge.

Mardi, 22 h, Zeste.