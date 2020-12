Radio-Canada recadre Tandem

La grogne entourant le service de contenu de marque Tandem de CBC/Radio-Canada a poussé la société d’État à émettre de nouvelles lignes directrices pour mieux différencier publicité et information. Certains critiques jugent toutefois ces mesures insuffisantes.

Ces publicités payantes aux allures de véritables reportages ou émissions créent un malaise depuis quelques mois.

En réaction aux inquiétudes soulevées par certains journalistes de CBC, d’anciens employés et d’autres parties intéressées, les directions des secteurs de l’information, des ventes et des programmes ont mené un « examen exhaustif des directives » touchant le contenu de marque, nous confirme le premier directeur, promotion et relations publiques de Radio-Canada, Marc Pichette.

Le sujet a également été abordé « en profondeur » lors d’une réunion du conseil d’administration du diffuseur à Toronto, le 26 novembre.

Règles plus sévères

Dans une déclaration publiée sur Internet, la société d’État souligne que, dorénavant, « aucun journaliste ou animateur » employé de CBC/Radio-Canada ne participera au contenu de marque. Ce type de publicité sera également « présenté de manière à identifier de façon claire et transparente sa source ».

De plus, les pages des nouvelles nationales seront exemptes de contenu de marque.

« Nous sommes conscients qu’en tant que diffuseur public national, nous avons des normes plus élevées à respecter, déclare le vice-président principal de Radio-Canada, Michel Bissonnette, par l’entremise d’un communiqué. Nos lignes directrices doivent être plus sévères que celles de nos pairs afin d’assurer la nette distinction entre contenu journalistique et contenu commercial. »

Pas assez

Le groupe de surveillance Les AMIS de la radiodiffusion continue de réclamer l’abolition du service Tandem.

En entrevue téléphonique au Journal, le directeur général de l’organisation, Daniel Bernhard, qualifie ces directives d’« insuffisantes ».

« On ne peut pas sauver Radio-Canada en vendant sa crédibilité. Si c’est le prix à payer pour qu’ils continuent d’offrir tous les services qu’ils offrent présentement... On doit trouver une autre voie. »

Selon M. Bernhard, Tandem favorise la confusion des genres et menace la crédibilité de CBC/Radio-Canada. « Les études le démontrent, les lecteurs ne voient pas vraiment la différence entre le contenu de marque et l’information. C’est la raison pour laquelle les annonceurs aiment autant ce type de contenu. La différence de couleurs, ce n’est pas efficace pour distinguer les deux. »

► Pour l’exercice 2019-2020, la publicité à CBC/Radio-Canada représentait des revenus de 254 M$. Sans ces revenus, le diffuseur soutient qu’il serait obligé de « procéder à des compressions majeures dans sa programmation et ses services ».