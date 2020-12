Réduction des corps policiers: la Fédération des policiers municipaux du Québec dit non

La Fédération des policiers municipaux du Québec (FPMQ) s’oppose à la proposition «corporatiste» de réduire le nombre de corps policiers.

La Sûreté du Québec (SQ) proposait la semaine dernière une refonte de la desserte policière basée sur le regroupement des petits services de sécurité ou leur intégration à la police provinciale.

La FPMQ dit s’expliquer mal la proposition de la Sûreté du Québec, de l'Association des policiers provinciaux du Québec (APPQ) et de l'Association des directeurs de police du Québec (ADPQ) de vouloir «sabrer dans les corps policiers de proximité».

L’organisation croit que les corps policiers n’ont jamais fait l'objet d'«une crise de confiance».

«La centralisation des pouvoirs policiers dans les mains de quelques corps policiers n'est pas nécessairement une bonne idée. La carte policière actuelle permet une prise de décision décentralisée afin de développer des réponses adaptées aux besoins locaux», a indiqué dans un communiqué la FPMQ, lundi.

L’organisation met en exergue la nécessité de rapprocher la décision du terrain, en citant l’exemple de l’abolition des Commissions scolaires et la crise dans les CHSLD lors de la première vague de la COVID-19.

Pourtant, après les manifestations du printemps dernier, la Fédération s’attendait à ce que le milieu policier «soit à l'écoute des demandes de la population».

«L'objectif de l'idée du définancement, c'est de réinvestir dans le communautaire. Pourquoi ne pas le faire directement avec de la police communautaire?» s’est interrogé le président de la Fédération François Lemay.

«Cette approche permet de créer des liens avec les personnes les plus vulnérables de la société et de prévenir, par des actions concertées avec les différents organismes locaux, plusieurs crimes et méfaits», a ajouté M. Lemay.