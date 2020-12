Un grand succès pour un petit studio d’ici

Un petit studio de jeux vidéo de Québec qui emploie à peine dix personnes vient d’atteindre le million de copies vendues pour son jeu Outward, un cap rarement franchi par les studios d’ici.

« C’est quand même assez rare d’obtenir un million de ventes, je dirais qu’on est dans le top 1 % des jeux lancés sur le marché », lance le PDG de Nine Dots, Guillaume Boucher-Vidal.

Et des jeux, il s’en lance beaucoup, rappelle la directrice générale de la Guilde du jeu vidéo du Québec, Nadine Gelly.

« Il en sort des centaines et des centaines par semaine dans le monde », dit celle qui représente 245 studios québécois, du plus petit au plus gros.

Lancé en mars 2019, Outward est un jeu de rôle à monde ouvert dans lequel on incarne un personnage et où on crée sa propre histoire.

La conception d’un tel jeu nécessite généralement une grande équipe, qui peut aller de 40 personnes à plus de 1000.

Chez Nine Dots, M. Boucher-Vidal y est arrivé avec 10 personnes.

« On est probablement un des studios les plus efficaces sur la planète au niveau coût de production », lance-t-il fièrement.

La liste des studios québécois qui comptent un tel succès est très courte, selon Nadine Gelly. « C’est vraiment sur ça qu’il faut se concentrer dans les prochaines années », insiste-t-elle.

Outward, offert en 11 langues, cartonne notamment aux États-Unis et en Allemagne.

Beaucoup de yes men

À 34 ans, le PDG de Nine Dots n’en était pas à ses premières armes. Il a d’abord été testeur pour une grande boîte, Activision, avant de lancer son studio en 2011.

Un habitué des longues semaines de travail, il voulait établir des méthodes de gestion plus saine en fondant son entreprise.

« Je travaillais plus quand j’étais testeur que depuis que je suis PDG, et mes responsabilités sont bien plus nombreuses maintenant. Trouvez l’erreur. »

Afin d’éviter les heures supplémentaires à la pelletée, « un fléau dans l’industrie », il a dû imposer sa vision aux bailleurs de fonds, qui détiennent bien souvent le gros bout du bâton dans le domaine du jeu vidéo.

« Il y a beaucoup de yes men dans les studios de développement, ça mène à du gaspillage de temps et d’efforts. On est capable de produire davantage spécifiquement parce qu’on travaille moins d’heures, mais avec plus de focus », croit le PDG.

Pour la conception d’Outward, qui a débuté en 2015, Nine Dots a d’abord obtenu près de 1 million de dollars de financement auprès du Fonds des médias du Canada, avant de se tourner vers un partenaire privé, l’éditeur allemand Koch Media.

« Je suis persuadé qu’on n’aurait pas eu autant de ventes sans eux, mais je dois attribuer plus de mérite au Fonds des médias, qui a pris le vrai risque », explique Guillaume Boucher-Vidal.

Un coup de circuit

Et comment obtient-on un tel succès dans l’univers hyper compétitif du jeu vidéo ?

« Ça n’arrive pas graduellement, c’est une industrie de coup de circuit », croit le PDG de Nine Dots.

Nadine Gelly, de la Guilde du jeu vidéo, est d’accord. « C’est un mélange de talent et de chance. Il faut être là au bon moment », illustre-t-elle.

Outward est le troisième jeu produit par Nine Dots. Les deux autres ont rapidement sombré dans l’oubli. M. Boucher-Vidal avait en quelque sorte deux prises contre lui.

« C’était ma troisième strike, sinon. », lance-t-il en riant.