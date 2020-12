Un pari osé pour Sam Chowieri du Groupe Katasa!

Offert par

L’homme d’affaires Sam Chowieri est un professionnel aguerri dans le domaine du développement immobilier résidentiel lorsqu’il décide, il y a plus de 30 ans déjà, de s’aventurer dans la construction de résidences pour les retraités sous le Groupe Katasa.

Un pari osé à l’époque! Mais, il constate un besoin pour ce genre de propriétés et il se lance dans l’un de ses projets les plus audacieux en achetant une église désaffectée du centre-ville de Hull pour la convertir en confortable et chaleureuse résidence pour les retraités.

La Résidence de l’Ile est ainsi devenue le vaisseau amiral du Groupe Katasa. Une réussite qui a permis au groupe de connaître une croissance phénoménale notamment avec des acquisitions et le développement de nouvelles résidences pour retraités un peu partout au Québec et même en Ontario.

Le Groupe Katasa, formé dans les années 80, a décidé en 2014 de concentrer ses activités dans le développement et la gestion de complexes pour retraités. Sa mission est de concevoir et de bâtir des lieux de vie novateurs permettant aux personnes retraitées de maintenir leur style de vie et leur autonomie, sans compromis.

Ainsi, les aménagements sont conçus en fonction des besoins et des attentes de la clientèle. Les éléments architecturaux sont choisis avec soin afin de respecter les particularités régionales, contribuant ainsi à accentuer l’unicité de chaque résidence Katasa.

«Nous développons et gérons des résidences multiservices pour retraités où l’on se sent chez soi, en conjuguant habilement savoir-faire, souci des détails, confort et approche personnalisée. Nous voulons assurer le bien-être de nos résidents retraités en leur proposant un cadre de vie stimulant et sécuritaire, et une offre de services et de soins de grande qualité», de mentionner Katherine Chowieri qui est responsable de la planification, du design des nouveaux projets, du marketing et des finances pour le Groupe Katasa.

Aujourd’hui, Katasa comprend cinq immeubles commerciaux locatifs, deux immeubles résidentiels locatifs, un parc locatif de maisons mobiles (Riviera) et six complexes privés pour retraités. Plusieurs projets d’expansion sont aussi à l’étude. Une belle réussite signée Sam Chowieri et le Groupe Katasa!

À propos de Katasa

Sam Chowieri est le président du Groupe Katasa qu’il a fondé dans les années 80. Depuis une dizaine d’années, ses trois filles font partie du groupe de gestion de l’entreprise familiale. Katherine est responsable de la planification, du marketing et des finances, Tanya est en charge des nouvelles acquisitions, des nouveaux projets et de la mise en service des nouveaux bâtiments ainsi que de la rénovation des immobilisations, et Samantha voit à la gestion des résidences pour retraités et de toutes les propriétés immobilières. Le Groupe Katasa gère notamment les résidences pour retraités suivantes : La Résidence de l’Île, le Village Riviera, le District, le Manoir Pierrefonds, le Riverain et le Marquis de Tracy.