«2020 Notre cinéma en quarantaine» : nos cinéastes gardent la tête haute

Début 2020. Les cinéastes québécois ont le vent en poupe. «Kuessipan» et «Antigone» voyagent à travers le monde depuis quelques mois, «La déesse des mouches à feu» et «My Salinger Year » irradient à la Berlinale. Tous les espoirs sont permis.

Puis, la pandémie. La fermeture des salles. Les œuvres fraîchement lancées freinées dans leurs débuts prometteurs et reléguées aux oubliettes temporaires.

Journaliste et chroniqueuse culturelle au 98,5 FM, Catherine Beauchamp couvre le cinéma depuis une quinzaine d’années. En janvier, elle avait entrepris un tour du globe qui devait s’échelonner sur quelques mois, pour accompagner nos réalisateurs dans les festivals de septième art internationaux, petits et grands, et raconter leur épopée dans un documentaire. Des arrêts étaient prévus en Suède, en Norvège, en Corée, au Mexique, alouette.

PHOTO COURTOISIE/Pamplemousse Média Inc

Résilience

Or, sitôt Catherine rentrée de Berlin, début mars, la COVID-19 s’est installée. «On est rentrés dans le garde-robe», a rigolé la principale intéressée en parlant du premier confinement.

L’animatrice a néanmoins poursuivi son projet en modifiant son angle d’approche et en demandant plutôt aux réalisateurs de témoigner de leur expérience actuelle dans un contexte de pandémie mondiale.

Le documentaire, présenté à ICI ARTV le lundi 14 décembre, puis à ICI Télé le 26, a donc hérité du titre «2020 Notre cinéma en quarantaine», et constitue finalement une ode à la résilience de nos artisans de l’image.

«J’ai senti de la tristesse chez certains d’entre eux, mais aucune amertume. Je les ai trouvés tellement résilients! Les cinéastes ont fait ce qu’ils ont pu avec ce qui s’est passé, ils ont simplement avancé.»

«Il n’y a pas eu beaucoup d’intérêt envers le cinéma [depuis le début de la pandémie]. On a beaucoup parlé des salles de spectacles et des restaurants, mais très peu des cinémas et des films, et des dommages que ça créait. Je suis contente de porter ça pour eux», a résumé Catherine Beauchamp, qui avait déjà proposé le documentaire «Oui Cannes» à ICI Radio-Canada l’an dernier.

PHOTO COURTOISIE/Pamplemousse Média Inc

«La déesse...» écope

À peu près tous les créateurs qui ont ou devaient sortir un film dans la dernière année prennent la parole (en vidéoconférence, sans surprise) dans «Notre cinéma en quarantaine» : Philippe Falardeau («My Salinger Year»), Sophie Deraspe («Antigone»), Myriam Verreault («Kuessipan»), Guillaume de Fontenay («Sympathie pour le diable»), Pascal Plante («Nadia Butterfly»).

Catherine Beauchamp est également allée à la rencontre de Yan England, qui a tourné son plus récent long métrage, «Sam», dans la tourmente qu’on connaît.

Une lumière particulière est aussi accordée à Anaïs Barbeau-Lavalette, dont le dernier-né «La déesse des mouches à feu», qui venait de prendre l’affiche quand le gouvernement a ordonné la refermeture des salles de cinéma au début octobre et se dirigeait vers un beau succès, s’est fait couper les ailes en plein vol. Comme cinéaste, mais surtout comme citoyenne «en manque de fenêtre», la réalisatrice adresse une lettre touchante au premier ministre François Legault pour lui exprimer l’importance de l’art dans sa vie.

«C’est rare qu’un film comme "La déesse des mouches à feu" reçoive un accueil aussi balancé sur le plan de la critique et de l’opinion publique. C’était un film d’auteure pour les jeunes, très rassembleur. Tout un amalgame de critères était réuni pour en faire le film de l’année. Six jours plus tard, il a été retiré des salles. Anaïs l’a vécu brutalement au début, mais c’est une personne positive, et elle n’a pas carburé à l’amertume», a constaté Catherine Beauchamp.