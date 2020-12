FILION, Eugène



De Saint-Sauveur, le 3 décembre 2020, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Eugène Filion.Maintenant auprès de son épouse feu Mme Noëlla Léonard et de son fils feu Louis Filion.Il laisse dans le deuil son fils Jules (Renée), ses petits-enfants Mathieu, Pascale, Olivier, Nicolas et, tout comme son fils, Claude (Nicole), son frère André, sa soeur Monique ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les funérailles auront lieu vendredi le 11 décembre 2020, à 14h, à l'Église de Saint-Sauveur.