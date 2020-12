CARON, Thérèse



À La Prairie, le 29 novembre 2020, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Thérèse Caron.Elle laisse dans le deuil son frère Aurèle (feu Pauline), ses nièces Chantal (Stéphane), Julie (Marc) et Annie, son neveu Benoit (Isabelle), ses petits-neveux et petites-nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 12 décembre 2020 de 9h à 10h45 au complexe funéraire:Une messe aura lieu ce même jour à 11h à l'église Saint-Joachim de Châteauguay.Dû à la situation actuelle en lien avec la COVID-19, la messe sera réservée à la famille immédiate seulement vu le nombre limité de personnes.