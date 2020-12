Beaucoup de confusion pour louer un chalet

Les clients qui louent des chalets seraient confus en raison des règles qui changent très souvent et rapidement du côté du gouvernement, estime une travailleuse du milieu touristique.

«Les gens sont confus. Ça change tellement, ça change vite. Les gens ont réservé avec les directives de cette journée-là et, par le temps qu’ils arrivent quelques jours plus tard, les directives ont changé», a expliqué la responsable du développement des affaires à Sommet Charlevoix, Martyne Huot, en entrevue avec Geneviève Pettersen, mardi, à QUB radio.

Mme Huot espère également que le gouvernement ne décidera pas d’interdire la location de chalets pendant le temps des Fêtes. Selon elle, aller dans un centre commercial bondé de monde en pleine zone rouge est beaucoup moins sécuritaire que de louer un chalet et de faire des activités au grand air.

«C’est 90-95% des familles honnêtes qui seront pénalisées si le premier ministre arrivait à dire qu'on ferme les chalets à nouveau. Ces gens-là vont non seulement être pénalisés parce qu’ils vont perdre leur argent et ils ne pourront pas s’évader et faire du plein air, mais on va les forcer à rester dans une région qui est rouge et ils vont les forcer à faire quoi? À aller dans les centres d’achats parce que c’est à peu près tout ce qu’il nous reste», évoque Mme Huot.

Selon elle, sur leurs 850 réservations de chalets depuis le début de la crise, aucun cas de COVID-19 n’a été recensé et seulement deux expulsions de personnes récalcitrantes ont eu lieu.