Chris Boucher vise le poste de centre, rien de moins

Avec les nombreux départs recensés chez les Raptors de Toronto lors de la dernière saison morte de la NBA, une porte s’ouvre pour le Québécois Chris Boucher.

L’athlète de 27 ans souhaiterait obtenir le poste de centre partant dans la formation ontarienne.

«J’aimerais vraiment ça, mais je dois travailler très fort pour y parvenir, a-t-il dit au réseau TSN, au cours d’un entretien tenu mardi. Je ne veux pas me faire trop d’attentes, mais je sais que j’aurai un rôle important avec l’équipe.»

L’an passé, Boucher a disputé 62 rencontres. En moyenne par match, il a été utilisé durant 13,2 minutes, totalisant 6,6 points, 4,5 rebonds et un bloc en 62 rencontres.

En novembre, celui qui a grandi dans l’arrondissement de Montréal-Nord a paraphé un nouveau pacte de deux ans qui lui permettra d’empocher 13,5 millions $.

Boucher n’a toutefois pas l’intention de s’asseoir sur ses lauriers.

«Je veux davantage utiliser ma rapidité, a-t-il affirmé. J’ai regardé beaucoup de vidéos et je veux me concentrer sur plusieurs éléments que j’ai remarqués. J’ai aussi beaucoup travaillé sur mes tirs pour être plus constant. Je veux aussi faire de meilleures lectures.»

Motivé et bénéficiant d’une nouvelle stabilité financière, Boucher s’est fait demander comment il aurait réagi à 17 ans si on lui avait dit qu’il deviendrait un champion de la NBA et un multimillionnaire.

«Je vous aurais répondu que vous êtes fou, mais c’est tellement incroyable ce qui m’est arrivé», a exprimé celui qui était plongeur dans un restaurant montréalais à cet âge.