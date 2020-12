Confinement: prise 2

À la veille de la période des Fêtes, la machine à rumeurs s’emballe:

On nous reconfinerait dès le 20 décembre, et ce, jusqu’au 6 janvier afin d’espérer aplatir la courbe. Le gouvernement serait rassuré de nous savoir hors d’état de nuire.

En entrevue à la radio, Pascal Bérubé, député du Parti québécois, nous rapporte que le bruit court, dans les couloirs de l’Assemblée nationale, d’un confinement du 16 décembre jusqu’au 16 janvier 2021. Bang! Mon moral vient de se fracasser sur le plancher.

Nous comprenons l’urgence de la situation. Nous voyons le nombre de cas qui ne va pas en diminuant et surtout le nombre d’hospitalisations qui, lui, va en augmentant.

Nous savons que le personnel de la santé est au bout du rouleau.

Nul ne saurait être contre la vertu, en revanche, la perspective de ce deuxième confinement nous achève.

Dès le 16 décembre? Misère, donnez-nous le temps de nous préparer, de nous faire à l’idée...

On vient tout juste d’apprendre que nos fêtes de fin d’année sont annulées.

Étant lucides, nous ne nous attendions pas à de grandes réjouissances, n’empêche que nous espérions à tout le moins voir quelques-uns de nos proches.

Nos personnes âgées... Nous avons constaté à quel point le premier épisode de confinement les avait fragilisés.

Si cette rumeur de confinement est avérée, nos parents seraient seuls pour les Fêtes. Pensons à ceux qui vivent en RPA et à ceux qui sont hébergés en CHSLD et qu’on n’a pas vus depuis des semaines. Nous serons plusieurs à avoir le sentiment que cette saleté de COVID-19 nous vole de précieux moments auprès de nos êtres chers.

Nous n’oublions pas non plus les propriétaires d’entreprises qui comptaient sur cette période des Fêtes pour sauver leur navire de la faillite. Un autre confinement pourrait être fatal à qui se trouve à deux ou trois chèques de paie de la ruine. Et c’est loin d’être de la science-fiction.

Nous devrons sans doute nous résigner.

Il nous faudra encore bien du courage pour passer à travers ce que nous souhaitons être le dernier épisode de cette série maudite.