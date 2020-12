COVID-19: François Legault n’exclut pas de reconfiner l’économie

François Legault n’exclut pas mettre à nouveau le Québec en pause, du moins en partie, devant l’augmentation du nombre d’hospitalisations dues à la COVID-19.

Aucune décision n’a été prise en ce sens jusqu’ici, a toutefois indiqué le premier ministre en marge d’une annonce au palais des Congrès, à Montréal.

«On exclut rien, mais il n’y a pas de décision de prise à ce moment-ci d’en faire plus pour fermer l’économie que ce qu’on a annoncé», a-t-il indiqué en invitant à nouveau les entreprises à encourager le télétravail et à fermer pour le temps des Fêtes, autant que possible, face à l’accroissement de gens infecté par le coronavirus.

La pression est forte sur le réseau de la santé et le gouvernement du Québec est forcé d’annuler environ 50 % des opérations chirurgicales et des rendez-vous prévus dans les hôpitaux de la province afin de soigner les patients atteints de la COVID-19, qui sont de plus en plus nombreux.

Les opérations qui ne peuvent être reportées ont toujours lieu, a assuré François Legault.

«Toutes les activités nécessaires à la survie des personnes sont gardées. Une personne qui a eu le cancer et qui a besoin d’être traitée va être traitée», a-t-il martelé.

En date du 7 décembre, 150 000 chirurgies électives étaient en attente au Québec alors que la liste en comptait au moins 15 000 au début de la pandémie.