COVID-19: les ambulanciers de la Montérégie «à bout de souffle»

La Coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie (CETAM) a affirmé mardi que ses employés sont «à bout de souffle» en raison de la COVID-19.

Elle souligne que depuis mars, elle a effectué plus de 11 000 transports liés à ce coronavirus. Dix-huit ambulanciers ont été déclarés positifs depuis le début de la pandémie.

«C’est très difficile pour le moral des troupes, a mentionné Andréanne Gilardeau, directrice des ressources humaines, de la CETAM, par communiqué. Nous sommes conscients que s’ils ne vivent pas un isolement complet dû à leur métier, ils n’en souffrent pas moins et c’est loin d’être fini.»

Malgré des programmes d’appuis aux ambulanciers, la crise de la COVID-19 constitue un fardeau pour ces premiers répondants.

«L’équation est simple à faire. S’il y a tant de gens aux urgences, aux soins intensifs, entre les mains de nos infirmières et médecins, c’est qu’ils sont, pour la plupart, arrivés en ambulance», a affirmé Jérémy Ménard, chef de division et adjoint au directeur général de la CETAM.

«Les deux paramédics qui effectuent un appel confirmé ou suspecté Covid passent non seulement par un protocole strict, fastidieux et très long de protection et désinfection, mais aussi par un stress et une anxiété qui ne fait que s’accroître avec la deuxième vague», a ajouté M. Ménard.