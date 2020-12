Des organisations criminelles pourraient jouer les trouble-fêtes

OTTAWA | Le crime organisé pourrait attaquer le réseau de distribution des précieux vaccins contre la COVID-19, préviennent les agences policières internationales.

« Au moment où les gouvernements se préparent à distribuer les vaccins, les organisations criminelles projettent d’infiltrer ou de perturber les chaînes d’approvisionnement », a prévenu le secrétaire général d’INTERPOL, Jürgen Stock, par voie de communiqué.

L’organisation internationale de police criminelle a envoyé une alerte mondiale à ses 194 pays membres, dont le Canada, les pressant de se préparer à ce que les réseaux criminels s’en prennent aux vaccins.

« Nous n’arrêterons devant rien pour assurer que les vaccins destinés au Canada soient sûrs et protégés », a affirmé la ministre fédérale de la Santé, Patty Hajdu, en soulignant compter sur l’expertise du major général Dany Fortin, responsable de la logistique entourant la vaccination au pays, et de 30 autres militaires.

« L’or liquide »

En raison de l’énorme demande qui pèse sur cette marchandise qu’INTERPOL qualifie d’« or liquide », elle va « attirer une attention significative de la part d’entités illicites, bien davantage que d’autres cargaisons pharmaceutiques », précise le vice-président de la Pharmaceutical Cargo Security Coalition, Chuck Forsaith.

Photo courtoisie Jürgen Stock

Secrétaire général d’INTERPOL

L’agence européenne de police criminelle Europol a prévenu que des criminels pourraient attaquer les camions de transport de vaccins pour revendre la marchandise sur le marché noir.

Ce ne serait pas la première fois que des vaccins seraient volés, y compris au Québec.

En 1959, lors de l’épidémie de polio, 75 000 doses de vaccins avaient été dérobées à Montréal. Plus récemment, en 2009, un camion contenant 930 doses de vaccins contre la grippe H1N1 a été volé à Milwaukee, aux États-Unis.

Menace informatique

La menace concerne aussi les réseaux informatiques sur lesquels repose l’opération logistique du siècle et internet, où les fraudeurs peuvent vendre de faux vaccins, d’après Europol, INTERPOL, IBM et la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency des États-Unis.

« Les réseaux criminels vont également chercher à attirer des particuliers sans méfiance au moyen de faux sites web et de faux remèdes », a précisé Jürgen Stock.