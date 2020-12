Doublement pénalisé à cause de son cancer

Un homme de la Montérégie déjà hypothéqué par une maladie incurable déplore ne pas pouvoir toucher la PCU après qu’un cancer l’eut empêché de pouvoir gagner les 5000$ nécessaire à cette aide précieuse.

« Parce que j’ai un cancer, je suis exclu. À cause de ce cancer, on m’empêche d’être traité comme tous les autres. À cause de ce cancer, je suis privé d’une transplantation [des poumons] ET d’une aide du gouvernement », déplore Pierre Sévigny, un auteur en humour de 62 ans qui vit à Saint-Basile-le-Grand.

En décembre 2018, le diagnostic tombe : déjà atteint d’une maladie dégénérative incurable, il a maintenant un cancer colorectal de stade 3. Dès le mois de janvier 2019, il commence une chimiothérapie agressive qui durera six mois.

Une fois cette épreuve passée, il faudra près de trois mois pour que l’auteur soit capable de reprendre assez de forces pour travailler. Mais les quelques contrats qu’il a pu avoir avant que la pandémie arrive étaient loin de lui donner la somme demandée par le gouvernement du Canada pour qu’il puisse obtenir la Prestation canadienne d’urgence (PCU).

« En mars, tout a été annulé. J’avais un spectacle qui s’en venait ainsi que plusieurs contrats, mais la COVID a tué le monde du showbiz, et moi, je n’ai pas eu le temps de ramasser les 5000 $ », soutient le sexagénaire.

Pension d’invalidité

Résultat, il lui est impossible de toucher l’aide gouvernementale de 2000 $ par mois. Le père de deux enfants ne touche qu’une pension d’invalidité, d’un montant de 835 $ par mois.

« En fait, on vit presque seulement sur le salaire de ma conjointe, qui est infirmière », précise M. Sévigny.

« J’ai écrit partout, à mon député, à la ministre de la Culture. Mais il ne s’est rien passé, c’est juste du vent. Tout le monde comprend ma situation, mais personne ne fait rien. Je me sens complètement abandonné », déplore-t-il.

De son côté, le ministère de l’Emploi et du développement social du Canada rappelle par courriel que pour être éligible à la Prestation canadienne de la relance économique (PCRE), la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique (PCMRE), ou la Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants (PCREPA), il faut avoir gagné au moins 5000$ dans les 12 derniers mois.

Selon un sondage réalisé par la Société canadienne du cancer auprès de personnes atteintes de la maladie, 4,16% des répondants ont affirmé ne pas être admissible à une aide financière gouvernementale. En parallèle, le stress relié à la situation financière a augmenté de 8% chez les répondants du sondage.

Pas de nouveaux poumons

En plus de l’empêcher d’avoir droit à la PCU, la maladie l’empêche aussi de pouvoir recevoir un greffe des poumons, seul moyen de survivre à la fibrose pulmonaire, dont l’espérance de vie est de cinq ans.

Il faudrait que M. Sévigny passe 5 ans en rémission de son cancer pour avoir droit à de nouveaux organes.

« Mon cancer m’a tout pris », se désole M. Sévigny.