Douleur vécue par la perte de notre mère chérie

Je me sens immensément seule ma chère Louise, et il n’y a qu’à toi que je peux me confier. Ça faisait quelques années que notre mère vivait en CHSLD quand la Covid-19 nous est tombée dessus. Ma sœur et moi allions la visiter souvent et ça la rendait heureuse. Mais ce qui importait pour nous, c’est que ça l’aidait à se mainteniren santé.

Mais le 13 mars 2020, sa situation a changé du tout au tout à cause de ce virus particulièrement malveillant qui a fait irruption dans nos vies et dont on commençait à soupçonner les visées particulièrement meurtrières. C’est alors que les portes du CHSLD où logeait notre mère nous ont subitement été interdites à ma sœur et moi.

Le pire c’est que notre mère ainsi que 52 des autres patients ont été contaminés. Et les pauvres préposées, complètement à bout de souffle et débordées par les évènements, ont choisi de laisser à eux-mêmes les aînés sous leur responsabilité. Plusieurs en ont perdu la vie, mais plus nombreux encore furent ceux qui en ont perdu toute leur dignité.

Avec pour résultat que pendant 21 jours, on nous a empêché ma sœur et moi d’entrer dans l’établissement. Et cela, malgré nos demandes répétées de le faire. Tout ça pour nous emmener au 4 avril 2020, à 4h28, quand le téléphone a sonné pour m’annoncer que notre mère était décédée.

Elle est donc morte seule, sans doute effrayée par l’abandon des siens, ceux dont elle ne devait certainement pas comprendre le désintérêt pour son grand départ, nous qui avions toujours été à ses côtés depuis si longtemps. Notre maman s’appelait Pauline, et elle avait tout juste 69 ans.

Claudet

Un deuil ça se vit entre soi et la personne défunte, ou du moins, la mémoire qu’on en garde. Je ne peux donc rien faire pour calmer vos tourments, si ce n’est vous dire que seule une démarche visant la paix intérieure pourra vous aider à traverser votre deuil. Vous n’avez aucune responsabilité dans les conséquences de la COVID, puisque vous en avez été victime tout autant que votre mère. Écrivez-lui votre ressenti actuel, laissez sortir vos émotions sans vous censurer, et parlez-lui à cœur ouvert. Je reste convaincue que par-delà la vie, elle vous entendra.