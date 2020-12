La fausse COVID-19

Que faudra-t-il pour que les covidiots prennent enfin les mesures de confinement au sérieux ? Déjà, je suis préparée à recevoir leurs messages d’insultes me traitant de mouton ou de naïve.

Selon un nombre impressionnant de covidiots, la COVID-19 est un grand mensonge, une supercherie.

Conséquences

« Elle est où ta deuxième vague ? », écrivent-ils. « Qui connaît quelqu’un qui a eu la COVID » ?

« C’est un mensonge, il n’y en a pas de surmortalité, les vieux seraient morts anyway », et la meilleure, « Ils sont payés pour mettre la COVID comme cause de décès pour tout le monde alors qu’ils ne sont même pas morts de ça ! »

Dans une avalanche, aucun flocon ne se sent responsable, dit l’expression.

Dans une pandémie, aucun covidiot ne se sent visé.

Devant les mesures gouvernementales, ces grands talents nous répètent que les conséquences des mesures pour contrôler la COVID sont plus importantes que la COVID elle-même.

Mais se sont-ils seulement demandé quelles auraient été les conséquences de RESPECTER les mesures, pour vrai ?

En route vers le reconfinement

Évidemment, ce n’est la faute de personne si on se dirige tout droit vers un reconfinement.

Personne ne se sent responsable de l’augmentation des cas, surtout pas nos covidiots.

« Ils veulent juste nous contrôler, nous enlever notre libârté. »

Mais quand ce sera pour votre sœur ou votre frère que la chirurgie sera annulée, quand ce sera vous qui ne pourrez pas obtenir un examen diagnostique parce que les urgences débordent, allez-vous y croire ?

Et quand le fameux vaccin sera disponible, vous allez pester pour l’obtenir en premier pour aller passer une semaine à Punta Cana ?

Eh oui, un vaccin pour une maladie qui n’existe pas...

En attendant, le gouvernement se demande comment faire appliquer ses mesures dans l’espoir de ne pas nous annoncer un reconfinement qui semble, de plus en plus, inévitable.