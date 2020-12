L’ex-patron de la Caisse Michael Sabia devient sous-ministre des Finances

Les cordons de la bourse du gouvernement fédéral continueront d’être largement ouverts sous la gouverne de l’ancien grand patron de la Caisse de dépôt et placement du Québec, Michael Sabia, tout juste nommé bras droit de la ministre des Finances Chrystia Freeland.

Nommé hier sous-ministre des Finances du Canada, Michael Sabia entrera officiellement en poste le 14 décembre. Mais, dans les faits, il conseille le gouvernement depuis le début de la pandémie.

Dès le mois de mars, M.Sabia a dicté dans un éditorial paru dans le Globe and Mail la recette que le gouvernement devait suivre, selon lui, pour que le Canada passe à travers la crise et s’en relève plus fort.

Déficit

Sa principale recommandation était de « mettre de côté la pensée traditionnelle à l’égard du déficit » et de dépenser tout ce qui est nécessaire.

« Le ratio de la dette au PIB du Canada est le plus bas du G7. Nous avons la puissance de frappe. Utilisons-la. Les conséquences à long terme d’en faire trop peu trop tard sont bien plus graves que les conséquences d’en faire trop », écrivait-il dès le 22 mars.

Ce message est depuis martelé par le gouvernement Trudeau comme justificatif de l’augmentation pharaonique du déficit, qui atteint désormais le record de 381,6 milliards de dollars.

M. Sabia appelait aussi à un investissement public massif pour relancer et transformer l’économie après la pandémie.