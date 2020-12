MLS: «Un des meilleurs matchs de l’histoire»

Les Sounders de Seattle ont réalisé un véritable tour de force en inscrivant trois buts sans riposte tard dans la finale de l’Association de l’Ouest, lundi, et ils n’ont jamais cessé de croire en leurs moyens.

Pourtant, les champions en titre de la Major League Soccer (MLS) semblaient en voie de plier bagage devant le Minnesota United FC. Des buts d’Emanuel Reynoso et de Bakaye Dibassy avaient donné l'avance aux visiteurs, mais c’était compter sans l’expérience des hommes de l’entraîneur-chef Brian Schmetzer. Après le filet de Will Bruin à la 75e minute, Raul Ruidiaz a créé l’impasse juste avant le temps ajouté et Gustav Svensson a assommé l’adversaire avec le but décisif quelques instants plus tard.

C’était évidemment l’euphorie dans le vestiaire des vainqueurs, qui ont renversé le Minnesota United, mais aussi leur propre pilote.

«En tant qu’amateur de soccer, quand je regarderai cela dans 10 ans, je dirai qu’il s’agit d’une performance incroyable. Je ne sais pas comment nous avons fait, c’est tout ce que je peux vous dire», a commenté Schmetzer sur le site de la MLS.

«Nous parlons souvent de la mentalité, et c’est un cliché, tout comme la culture gagnante et tout le reste. Mais ici, c’est vraiment le cas. Je ne sais pas comment [...] expliquer cela autrement. Ces gars-là sont des gagnants, des champions, a-t-il ajouté. Sur le banc, ils se disaient: non, nous allons régler ça. Moi, je pensais davantage à qui j’allais utiliser en prolongation. [...] Il me restait encore un changement à faire et je me demandais comment [...] procéder. Ces hommes se disaient plutôt que non, il n’y aurait pas de temps supplémentaire, et que nous allions l’emporter.»

Pour les partisans

Schmetzer a d’ailleurs eu une pensée pour tous les partisans du club qui n'ont pu assister sur place à la rencontre. Pour eux, il s’agit d’un beau cadeau en cette année 2020 difficile, et il y en aura évidemment un autre à distribuer samedi, si les Sounders ont raison du Crew de Columbus à la Coupe MLS.

«J’aurais aimé que tous nos amateurs soient dans le stade, a-t-il indiqué. J'aurais voulu être dans la section du stade Brougham End [réservée au club des partisans des Sounders, les Emerald City Supporters] avec mes amis, en train de boire une bière et de passer des moments agréables. J’aurais aimé assister à cette partie [comme amateur]. C’était incroyable.»

«Dans l’histoire des Sounders, c’est l’un des meilleurs matchs de l’histoire. Oui, nous avons obtenu le titre l’an passé, mais ce triomphe-ci fait partie des victoires les plus importantes.»