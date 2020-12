Monsieur le Premier Ministre, revoyez le programme d’aide d’urgence aux PME

Monsieur le Premier ministre,

Je suis conscient des défis que la pandémie nous apporte et des choix déchirants que votre gouvernement doit faire. Il est impossible de plaire à tout le monde et chacune de vos décisions fera des mécontents.

Avec les informations que vous avez en main et que je n’ai malheureusement pas, vous avez décidé que, pour le bien collectif, il était préférable de fermer temporairement certains commerces comme les salles à manger des restaurants, les cinémas et les spas. Même si je ne partage pas votre opinion sur la dangerosité des opérations d’un spa pour la propagation de la pandémie, j’ai respecté votre choix depuis le tout début et je le respecte encore.

Assumez vos responsabilités

Je suis toutefois outré de constater que votre gouvernement n’assume pas les responsabilités qui viennent avec ces décisions. J’ai été patient, me disant que vous alliez éventuellement faire quelque chose, mais force est d’admettre que rien de tangible n’a été fait à ce jour pour plusieurs entreprises comme la mienne.

Je comprends que plusieurs industries sont touchées par la pandémie. Que plusieurs entreprises subissent une baisse de leur chiffre d’affaires malgré le fait qu’elles ont la permission de demeurer ouvertes. Ces autres commerces ont toutefois un choix, soit celui de rester ouverts ou non, privilège que je n’ai pas. Je suis d’avis que votre gouvernement doit compenser adéquatement ceux qu’il oblige à fermer de façon temporaire. Une fermeture qui ressemble en tout point à une expropriation temporaire.

Le programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises mis en place par le ministre Fitzgibbon, comportant un potentiel pardon de prêt équivalent à 80 % de certaines dépenses pour un maximum de 15 000 $ par mois, doit impérativement être revu, et ce, pour deux raisons.

Photo le Journal de Québec, Stevens LeBlanc

Compensation inadéquate

Premièrement, il ne compense pas adéquatement. Il faut que 100 % des pertes soient compensées, comme c’est le cas lors d’une expropriation. Même en compensant à 100 % pour les périodes fermées, il restera plusieurs pertes pour un commerce comme le mien lors de la réouverture. Notons, entre autres, la perte de plusieurs employés qu’il faudra remplacer et former et la perte de plusieurs clients qui auront peur de revenir ou qui ne sauront pas que nous avons rouvert.

Deuxièmement, le programme est compliqué et comporte plusieurs clauses qui limitent son accessibilité. Aucune entreprise obligée de fermer temporairement démontrant un lien entre sa fermeture et ses pertes financières ne devrait être refusée. Ça devrait être aussi simple que ça.

Cette injustice sociale que vous avez causée doit être rapidement réparée. Comme notre système capitaliste de libre entreprise est sur pause considérant l’état d’urgence décrété par votre gouvernement, il faudrait emprunter pour quelque temps une approche un peu plus socialiste.

Ceci impliquerait de demander à l’ensemble de la population et des entreprises moins touchées financièrement par la pandémie et/ou par les décisions du gouvernement de participer à la compensation de celles qui subissent les contrecoups de vos décisions qui, je le répète, ont comme objectif le bien collectif.

Hugues Lavoie

Président au Nordique Spa Stoneham