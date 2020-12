Personnes vulnérables: appel à la générosité de Centraide malgré des efforts sans précédent

Même si plus de 24 millions $ supplémentaires ont été octroyés à des organismes communautaires pour aider des personnes vulnérables en temps de crise de la COVID-19, la demande est si importante que Centraide du Grand Montréal lance un appel à la générosité.

Perdurant avec la deuxième vague, les effets de la pandémie touchent plusieurs pans de la population. C’est le cas des personnes en situation d’itinérance et de la population autochtone, mais aussi les personnes racisées ou les migrants à statut précaire. Ce n’est pas tout. Des personnes seules, des femmes, des jeunes, des familles monoparentales ou et des petits salariés sont fortement touchés par la crise.

En 2020, Centraide a investi 49,4 millions $ pour soutenir des organismes et des projets. Puis il y a aussi eu le soutien financier d’urgence de 24 millions $ que Centraide a pu allouer aux 635 organismes communautaires du Grand Montréal.

Ces fonds d’urgence déployés pour faire face à la crise sanitaire et à l’augmentation des besoins venaient du gouvernement fédéral, des villes de Longueuil, Laval et Montréal, de plusieurs arrondissements et de certaines fondations.

Les organismes continuent d’être extrêmement sollicités, malgré la fatigue des employés et le manque de bénévoles des organise d’aide, a-t-on soutenu, et ce, pour répondre à des besoins/défis comme l’isolement, la détresse psychologique ou encore les problèmes financiers dus à une perte d’emploi.

Depuis le début de la pandémie, Centraide dit avoir reçu pour plus de 56 millions $ de demandes d’aide d’urgence des organismes, soit plus du double des sommes disponibles.

Centraide a rappelé que ces organismes devaient réagir rapidement et ont dû réorganiser leurs services pour faire face à l’augmentation des demandes nécessitant des dépenses considérables.

«Sans ces mesures exceptionnelles et cette aide directe, les organismes auraient eu d’énormes difficultés à appuyer adéquatement les populations vulnérables. L’ampleur de ce que les travailleuses et travailleurs du milieu communautaire accomplissent en contexte de pandémie est incroyable. Cependant, les besoins sont toujours bien présents», a précisé Mario Régis, vice-président - développement social à Centraide du Grand Montréal.