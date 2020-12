Québec mise 160 M$ dans une usine de biocarburants

Le gouvernement Legault accorde un prêt de 80 M$ et un placement en parts privilégiées de 80 M$ pour un total de 160 M$ dans le projet d’usine Recyclage Carbone Varennes de près de 700 M$ d’Enerkem, en Montérégie.

«Notre investissement dans ce projet va renforcer une entreprise innovante établie ici, au Québec, en plus de consolider notre leadership dans les technologies vertes. Avec une réduction de 170 000 tonnes de CO2 par année, ça veut dire plus de richesse et moins de GES», s’est félicité le premier ministre du Québec, François Legault, mardi matin, en conférence de presse à Montréal.

Pour l’occasion, le premier ministre était accompagné du ministre de l’Économie et de l’Innovation (MEI), Pierre Fitzgibbon, et du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN), Jonatan Julien.

Projet de 700 M$

Au total, le projet d’usine de production de biocarburants à partir de matières résiduelles non recyclables est évalué à plus de 687 M$.

Pour donner un coup de pouce à la québécoise Enerkem, qui veut démarrer son usine de biocarburants ici, Hydro-Québec implantera un électrolyseur de 88 mégawatts pour la production d’hydrogène vert de 190 M$.

En gros, résidus de biomasse forestière et matières résiduelles non recyclables serviront à produire de l’énergie. Plus de 500 seront créés lors de la construction de l’usine et quelque 100 emplois lors de son exploitation par la suite.

«Il y a de quoi être fier, aujourd’hui, lorsqu’on regarde le projet Recyclage Carbone Varennes. D’abord, parce que nous réussissons à concilier développement économique et lutte aux changements climatiques. Et ensuite, parce que nous n’avons pas peur de prendre des risques pour innover», a souligné le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon.

«Avec notre Plan pour une économie verte, nous voulons propulser les filières vertes les plus prometteuses, et Enerkem et ses partenaires vont exactement en ce sens», a ajouté Jonatan Julien, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles.

Plus de détails suivront.