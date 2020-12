Quoi regarder à la télé mercredi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mercredi 9 décembre:

«Deux filles le matin»

Afin de clore la saison avec un fort parfum du temps des Fêtes, Marie-Claude Barrette parle du réveillon de Noël qui sera différent cette année avec, entre autres, les couples formés de Patricia Paquin et Louis-François Marcotte ainsi que Christian-Marc Gendron et Manon Séguin.

Mercredi, 10 h, TVA.

«Bienvenue en Amérique»

Drame s’intéressant à un jeune couple d’immigrants irlandais et leurs deux fillettes qui doivent composer avec la dure réalité des rues du quartier Hell’s Kitchen, à New York, en plus de devoir apprendre à vivre avec la mort tragique de leur bébé.

Mardi, 10 h, MOI ET CIE.

«Péché mignon de milliardaire»

Qui dit Noël dit folles dépenses. Du moins pour ces Britanniques dont le compte en banque est rempli à craquer et fait pâlir d’envie. Afin de répondre aux besoins les plus originaux de gens fortunés, un marché de Noël est organisé spécialement pour eux à Londres.

Mercredi, 19 h, Zeste.

«L’école de demain»

Forcé de se transformer en raison des besoins évolutifs des élèves d’aujourd’hui, qu’en est-il de notre système d’éducation actuel? Dans ce documentaire, Kim Rusk présente ce dont elle a été témoin pendant une année passée entre les murs d’une école typique et les initiatives scolaires qu’elle a découvertes.

Mercredi, 20 h, Canal Vie.

«Jack, le bonhomme de neige»

Privé de son papa décédé il y a un an, un garçon a la surprise de sa vie quand il découvre qu’il est de retour sur terre, mais en tant que bonhomme de neige. Comédie familiale mettant en vedette Michael Keaton et Kelly Preston.

Mercredi, 20 h, Prise 2.

«Les francs-tireurs»

Le rideau tombe sur l’émission après 23 ans. Pour cet ultime rendez-vous Benoît Dutrizac a pu s’entretenir avec le premier ministre François Legault afin de discuter de la pandémie et de l’avenir du Québec. De son côté, Richard Martineau s’entretient avec la primée auteure Kim Thúy.

Mercredi, 21 h, Télé-Québec.

«Expédition kayak»

Se lancer dans des eaux mouvementées, c’est l’affaire de la Québec Connection. Les membres de l’équipage vont poser leurs embarcations en pleine rivière Métabetchouane, là où des Autochtones font du portage depuis des millénaires. Un défi musclé à relever dans de forts rapides.

Mercredi, 23 h, Unis TV.