Régis Labeaume porte plainte à nouveau à la police pour des menaces reçues sur le web

Le maire de Québec, Régis Labeaume, a porté plainte à la police pour la deuxième fois en quelques mois seulement, pour un autre message menaçant reçu via l’application Messenger.

Cette fois, l’individu en question serait allé beaucoup trop loin en menaçant son intégrité physique mais aussi celle des membres de sa famille, relate l’attaché de presse du maire, François Moisan.

«Dans le message, il y a des insultes de nature scatologique et il y a un bout où il dit : "Si tu penses que ta famille sera épargnée..." Ça l’a dérangé particulièrement et ça l’a amené à porter plainte», expose M. Moisan, qui n’a pas voulu dévoiler le message intégral cette fois-ci. Il précise cependant que le message ne fait référence à aucun dossier municipal en particulier.

La plainte officielle a été logée au Service de police de la Ville de Québec la semaine dernière, a-t-il confié. Une enquête a été ouverte. L’individu en question n’a pas encore été accusé formellement.

«Le SPVQ confirme que le maire Régis Labeaume a porté une plainte pour des menaces dont il aurait été victime. Un individu est ciblé dans cette enquête au cours de laquelle un processus judiciaire doit être mené à terme», a indiqué l’agent Pierre Poirier, porte-parole du SPVQ.

«Le SPVQ rappelle à la population qu’il prend très au sérieux toute menace envers une personne pour déterminer la commission d’une infraction criminelle, que ce soit en personne ou par toute plateforme électronique ou média social», a ajouté M. Poirier.

Un autre individu arrêté en septembre

Fin septembre, un homme de 41 ans avait également été arrêté pour «harcèlement criminel» en lien avec un autre message haineux transmis au maire sur Messenger.

«J’espère que tu vas crever mon osti de sale [...] ton cancer y es terminal right? J’ai hâte d’aller pisser sur ta tombe gros criss de trou d cu salope [...] Le jour où tu vas crever j promet d avoir l air triste creve le plus vite possible please [...] J te souhaite un autre cancer du scrotum gros tas de marde», avait rédigé l’homme, dont l’identité n’a pas été dévoilée.

Il avait été interrogé par le SPVQ et avait ensuite été libéré sous promesse de comparaître.