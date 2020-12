Romanov et le Canadien doivent faire preuve d’imagination

La scène est facile à imaginer: fraîchement installé dans un hôtel de la région montréalaise, le défenseur russe Alexander Romanov fait du vélo stationnaire dans sa chambre et multiplie les exercices en sautant avec des poids ou encore en se servant d’élastiques qu’il attache à une patte du lit.

Chapeautant la préparation physique des joueurs du Canadien, Pierre Allard a donné un aperçu de ce à quoi ressemble le quotidien de Romanov et de quelques autres espoirs du club montréalais ces jours-ci.

«Pour les joueurs qui reviennent dans la région de Montréal, on va s’assurer, dans un premier temps, qu’ils ont le matériel requis dans leur chambre d’hôtel pour continuer leur préparation physique, a expliqué Allard, mardi, lors d’une vidéoconférence. On va donc leur faire livrer un vélo, des poids et des élastiques aussi. Ce qu’on réalise, c’est qu’on peut faire beaucoup, beaucoup de choses avec peu de matériel et dans un espace assez restreint.»

Ainsi va la vie pour les plus jeunes joueurs du Tricolore qui, en attendant un prochain camp d’entraînement, doivent s’y préparer du mieux possible malgré une quarantaine imposée.

«Il faut avoir beaucoup d’imagination, a reconnu Allard, au sujet des circonstances entourant la pandémie de COVID-19. Dans le cas de Romanov, il a aussi vécu cette experience-là [dans la ville-bulle] à Toronto. Donc, ce n’est pas du nouveau pour lui.»

S’adapter

Chaque joueur compose évidemment avec une réalité différente et l’organisation doit s’adapter aux besoins de chacun.

«Notre défi en tant que préparateur physique, c’est de reconnaître la réalité du joueur, avoir l’équipement qu’il faut pour couvrir un minimum et varier beaucoup l’entraînement, a noté celui qui porte le titre de directeur science du sport et performances avec le CH. Au niveau cardio, on peut simuler des présences sur la glace avec des intervalles. C’est aussi très agréable de travailler avec les élastiques, car ça permet d’ajouter beaucoup de résistance et de peaufiner l’explosion. On peut attacher les élastiques à une patte de lit, par exemple.»

Tous les joueurs du Canadien ne sont évidemment pas tous dans le même bateau et ne sont pas tous à l'hôtel.

«Plusieurs de nos joueurs ont beaucoup de matériel à la maison, certains ont pratiquement un centre d’entraînement à domicile, a fait remarquer Allard. D’autres ont moins de matériel, on essaie d’y aller à la pièce et on individualise la préparation physique des joueurs.»

À propos de Romanov, Alllard s’est ajouté aux nombreux membres du personnel du Canadien qui ne cessent de vanter le défenseur de 20 ans.

«Son attitude est formidable, a-t-il indiqué. Il travaille fort et ce que j’aime, c’est qu’il ne fait pas qu’exécuter ce qu’on lui demande. Il veut comprendre pourquoi il doit faire certaines choses à l’entraînement.»

Récupération et prévention des blessures

S’il faut s’adapter à la réalité des différents joueurs, des objectifs demeurent importants pour tous advenant un calendrier condensé qui pourrait commencer à la mi-janvier.

«L’attention va être portée énormément sur la récupération et sur la prévention des blessures, a affirmé Allard. Les programmes d’entraînement seront axés sur ce qu’on appelle la “prehab”. On va cibler des groupes musculaires plus à risque. »

Le défi est grand, d’autant plus si le prochain camp d’entraînement est limité à seulement deux semaines.

«Dans un monde idéal, on aurait besoin du plus grand nombre de semaines possible, a avoué Allard. Maintenant, notre travail à nous, c’est de prendre ce qu’on nous donne et déterminer comment maximiser la condition physique des joueurs, tout en s’assurant qu’on réduit le risque de blessures. Quand on parle de deux semaines de camp d’entraînement, il faut savoir qu’il y a beaucoup de travail qui est fait préalablement, même si ce n’est pas toujours sur la glace.»