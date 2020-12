Saison hivernale: Québec solidaire propose un accès gratuit aux parcs de la SÉPAQ

Québec solidaire (QS) demande au gouvernement de débloquer des financements supplémentaires pour les municipalités afin d’aménager des lieux extérieurs et un accès gratuit aux parcs nationaux de la SÉPAQ durant la saison hivernale.

La formation politique de gauche y voit dans cette proposition une façon de briser l’isolement induit par le confinement et l’annulation des rassemblements des Fêtes.

«Pour briser l’isolement et favoriser une meilleure santé mentale, le gouvernement doit prendre des moyens pour que le plus de Québécois possible puissent profiter de l’hiver», a indiqué par communiqué Gabriel Nadeau-Dubois, responsable solidaire en matière de santé, mardi.

Pour ce faire, QS suggère au gouvernement Legault d’affecter une rallonge financière de 50 millions $ pour les transferts aux municipalités qui, avec ce surplus d’argent, pourraient aménager des espaces de divertissement extérieurs sécuritaires aux profits des familles.

«Installation de places éphémères, aménagement de glissades, prêt gratuit d’équipement, le tout en respectant les consignes sanitaires, c’est possible!», a anticipé pour sa part la députée solidaire, Émilise Lessard-Therrien, responsable solidaire en matière de développement et de vitalité du territoire.

Les deux députés solidaires veulent également un accès gratuit au réseau de parcs de la SÉPAQ durant tout l’hiver. Une opération qui coûterait 35 millions $, selon les prévisions de Québec solidaire.

«Nos parcs nationaux doivent être les plus accessibles possible cet hiver, c’est une question de santé publique et de santé mentale», a soutenu la députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue.