Trafic de stupéfiants: la SQ effectue une vaste opération d'arrestations

La Sûreté du Québec mène présentement une vaste opération d’arrestations en lien avec un réseau de trafic de stupéfiants, dans plusieurs régions du Québec.



La vingtaine d’arrestations prévue se déroule plus précisément dans les régions de Québec, de la Beauce, de Portneuf, de Montréal et de Gatineau.



Cette opération fait suite à une enquête qui a débuté en janvier dernier. Selon les informations disponibles à ce jour, le réseau participait au trafic de stupéfiants sur plusieurs territoires de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches qui étaient contrôlées par le groupe criminalisé Hells Angels.



