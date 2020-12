Tyson-Jones fils: des revenus de plus de 80 millions $ pour les paiements à la carte?

Les données ont été fournies par la plateforme partenaire Triller et diffusées par la compagnie de Mike Tyson, Legends Only League, mais toujours est-il que le récent combat du 28 novembre entre le légendaire boxeur et le tout aussi légendaire Roy Jones fils aurait généré plus de 80 millions $ de revenus provenant des paiements à la carte.

Le quotidien «USA Today» a rapporté l’information, mardi. Selon les chiffres avancés, il y aurait eu plus de 1,6 millions d’acheteurs pour le gala mettant en vedette Tyson et Jones fils. Le prix de visionnement était par ailleurs de 49,49 $.

Selon Azim Spicer, qui est le beau-frère de Tyson et le copropriétaire de Legends Only League, les revenus totaux risquent d’augmenter puisque des milliers de commandes n’auraient pas encore été comptabilisées.

Il n’a pas été précisé comment allaient être divisés les profits, mais Tyson avait mentionné qu’il offrait sa bourse à un organisme de bienfaisance. Rappelons que Tyson, qui en était à un premier combat en 15 ans, et Jones fils se sont livré un verdict nul au Staples Center de Los Angeles. Lors de cette bataille hautement médiatisée, les deux pugilistes ne pouvaient pas se passer le K.-O.