Une année « exceptionnelle » pour les Sapins de Noël

La vente d’arbres de Noël naturels explose à tel point au Québec que certains producteurs ont déjà écoulé leur stock.

« C’est la première fois en 25 ans que ça nous arrive ! On a même reçu des appels de gens de Toronto qui cherchent des sapins, car ils ne sont pas capables d’en trouver à côté de chez eux », explique Richard Hadley, propriétaire de la sapinière Arbres de Noël Hadley, à Lachute dans les Laurentides.

Cette année, la saison a commencé plus tôt pour ce producteur d’arbres de Noël. Dès le mois d’octobre, les clients n’ont pas arrêté d’appeler, alors que cela commence habituellement vers la mi-novembre, affirme M. Hadley.

Et il ne lui aura fallu que trois jours, au lieu de six normalement, pour écouler son stock de conifères.

Philippe Quinn, propriétaire de La ferme Quinn, à Notre-Dame-de-l’Ile-Perrot, en Montérégie, abonde dans le même sens.

« Il y a vraiment un engouement incroyable cette année, même si la demande est en croissance depuis quelques années. Il nous reste quelques sapins à vendre encore pour la prochaine fin de semaine, alors que normalement ce serait notre plus grosse fin de semaine », soutient M. Quinn.

Dans Chaudière-Appalaches, à Lévis, la demande a presque doublé, affirme Michel Gravel, copropriétaire de la Sapinière Saint-Jean.

« Je pense que si en 2011-2012 je n’avais pas décidé d’augmenter ma production, j’aurais peut-être été limité cette année [car un sapin met entre 8 à 10 ans pour atteindre sa maturité]. Mais il me reste encore beaucoup de sapins à vendre pour cette année », promet M. Gravel.

Chez les détaillants aussi

Les vendeurs de sapins de Montréal constatent eux aussi que cette année est particulièrement achalandée.

« Normalement, on reste ouvert jusqu’au 23 décembre, mais c’est sûr que le 13 j’aurais plu de sapin à vendre », assure Gaëtan Messier, vendeur pour la compagnie Sapin Roy, installé au depuis cinq ans, au Marché Maisonneuve dans Hochelaga-Maisonneuve.

Même son de cloche pour Robert Casavant, copropriétaire de la compagnie Marois Le roi de la forêt de Noël, qui vend ses sapins aux Jardins Dauphinais du Marché Maisonneuve.

« Pour le moment, on a vendu environ un tiers de sapins de plus que d’habitude. Dès qu’on a commencé, c’est parti en flèche. On voit que les gens ont envie d’avoir un petit peu de bonheur dans toute cette période difficile », confie-t-il.

Et la frénésie est telle, que ce détaillant affirme avoir aussi du mal à trouver de nouveaux sapins auprès de ses fournisseurs.

Hausse considérable

De son côté, Charles Vaillancourt, président de l’Association des producteurs de sapins de Noël du Québec, pense que la vente de conifères pourrait avoir augmenté de 20 % à 25 % cette année.

« On voit qu’il y a un réel engouement cette année pour l’autocueillette de sapin, les gens se cherchent une belle activité à faire en famille parce qu’ils ont aussi plus de temps », explique-t-il.