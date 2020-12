DUPRAS AYOTTE, Marthe



À Montréal, le 28 novembre 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Marthe Ayotte, épouse de feu Fernand Dupras.Elle laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Brigitte), Christiane (Serge), Lyne (René), ses douze petits-enfants et de nombreux arrière-petits-enfants, son frère André, sa soeur Lise, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 13 décembre 2020 de 13h à 15h au complexe funéraire:Une cérémonie aura lieu ce même jour à 15h en chapelle du complexe (nombre limité à 25 personnes pour la famille proche).La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Le Rousselot pour les bons soins prodigués avec affection et gentillesse à Madame Ayotte.Au lieu de fleurs, les témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer.