GIRARD, Rosaire



Le 1er décembre 2020, à l'Hôpital Honoré-Mercier, est décédé à l'âge de 91 ans, M. Rosaire Girard.M. Girard laisse dans le deuil ses enfants: Benoit (Jocelyne Bazinet), Guylaine, Daniel (Amélie Savaria) et Christian, leur mère Mariette Chamberland; ses petits-enfants: Jean-François (Stéphanie Gervais), Simon (Mélanie Bernard), Catherine (Dominique Leblanc) et ses cinq arrière-petits-enfants. Il laisse également ses frères: Grégoire et Denis, sa soeur Pauline ainsi que ses cousins, cousines, neveux, nièces, plusieurs autres parents et amis.Dans le respect des mesures actuelles et du bien-être de tous ceux que nous aimons, les funérailles seront reportées à une date ultérieure.M. Girard a été confié à la1115, GIROUARD OUESTSAINT-HYACINTHEwww.dignitequebec.com