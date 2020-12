GLOMEAU, Jacques



À Boucherville, le 3 décembre 2020, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Jacques Glomeau, conjoint de madame Diane Drolet.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa belle-mère madame Mireille Lamoureux, son beau-fils Stéphane Lamarre, son frère Alain, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.Les arrangements funéraires ont été confiés au :Tél. 450 655-6036 // Téléc. 450 655-0941