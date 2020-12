ROY, Robert



À Ormstown, le 7 décembre 2020 à l'âge de 93 ans, est décédé M. Robert Roy, époux de feu Thérèse Lepage.Il laisse dans le deuil ses enfants: René (Diane), Gaétane (feu Raymond), Nicole (Gaétan) et Jean-Guy ainsi que ses petits-enfants: Josée, André, Bryan, Dominic, Karine, Francis, Cinthia, et ses arrière-petits-enfants.Il laisse également son frère Pierre (Jeannette), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces de même qu'autres parents et ses amis.En raison de la pandémie, les rites funéraires seront célébrés en privé.Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Fondation de l'hôpital Barrie Memorial d'Ormstown.Direction funéraire:ST-CHRYSOSTOME450-826-3131