ROUSSEAU, Évelyne



(née Ragault)À St-Jérôme, le samedi 28 novembre 2020, la veille de son 90e anniversaire, à la suite d'une courte maladie, Évelyne Ragault Rousseau est allée retrouver son époux Gilles Rousseau (2002) et sa fille Sylvie (1965).Elle laisse dans le deuil ses fils Marc, Luc et Denis, sa belle-fille Manon et ses petites-filles Mélanie et Juliane.Lui survivent son frère Maurice (Susie), ses soeurs Clairette (Jean-Guy) et Madeleine (Jean-Pierre) ainsi que de nombreux parents et amis.Les personnes qui l'ont connue se souviendront de sa grande générosité, de son amour envers sa famille, et ayant été une catholique engagée notamment par son implication dans les oeuvres caritatives de sa paroisse.Le service religieux, l'inhumation et la célébration de sa vie se feront ultérieurement en raison de la pandémie.