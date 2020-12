BOIVIN, Marielle



C'est avec le coeur rempli de chagrin que nous vous faisons part du décès de Marielle Boivin survenu le 3 décembre 2020 à l'âge de 83 ans.Elle laisse dans le deuil ses cinq petits-enfants qu'elle chérissait tant, Aurel, Gabrielle, Raphaël, Marc-Antoine et Charlotte, son fils Jean-Sébastien Desroches et son épouse Pascale Pageau, sa belle-fille Cathie St-Germain et son époux Anton Veser, son complice et ami de toujours André St-Germain, sa soeur Yolande et l'ensemble de ses neveux et nièces, proches et amis.Marielle a voué sa vie active comme enseignante en mathématique à la polyvalente de Saint-Jérôme et chaque jour de sa retraite à cajoler, chérir et aimer ses petits-enfants et ses proches.Les funérailles seront célébrées en toute intimité, le samedi 12 décembre 2020. Ceux qui veulent faire un don sont invités à faire un don d'amour et de temps à leurs proches pendant le temps des fêtes.DESROSIERS & FILS INC.