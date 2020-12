LOISELLE, Lyne



Des suites d'un long combat contre le cancer, le 3 décembre 2020, entourée de ses proches, Lyne Loiselle, épouse d'Alain Daigneault, nous à quittés à l'âge de 54 ans, fille de feu Jean-Denis Loiselle et de feu Denise Laberge.Elle s'est dévouée et a joué un grand rôle dans le développement du Centre Multifonctionnel Horizon.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles Jasmine et Alice, sa soeur Sylvie (feu Alain), son frère feu Michel (Jocelyne), sa belle-mère Aline, sa belle-soeur Chantal (Christian), ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et de nombreux amis.En raison des circonstances actuelles, les funérailles seront célébrées à une date ultérieure qui vous sera communiquée au moment jugé opportun.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre Multifonctionnel Horizon:www.residencemariesoleilphaneuf.com